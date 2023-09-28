Около 28 тысяч школьников Подмосковья совершили турпоездки по соцсертификату с января

Порядка двадцати восьми тысяч школьников Подмосковья совершили туристические поездки по социальному сертификату с января текущего года. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

«Самыми популярными направлениями у ребят стали Государственная Третьяковская галерея, музей Жостовской фабрики декоративной росписи в городском округе Мытищи и музеи городских округов Звенигород и Истра», – рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Проект охватывает учащихся пятых-девятых классов подмосковных школ.

По итогам прошлого года Подмосковье стало лидером в стране по числу детей, которые приняли участие в проекте образовательного туризма.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что этим летом в оздоровительных лагерях отдохнули 260 тысяч детей из Подмосковья.