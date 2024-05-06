Около 80 парков Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню Победы

Так, в парке культуры и отдыха в Жуковском состоится выставка патриотических книг о Великой Отечественной войне, пройдут мастер-класс по бою на мечах и танцевальный вечер под песни военных лет.

В парке «Москворецкий» в Воскресенке состоится военно-патриотическая квест-игра, в городском парке в Шаховской — шашечные баталии и просмотр военного фильма, а в парке «Дулевский» в Орехово-Зуево — мастер-класс по рисованию и выступление по сборке и разборке автомата.

Организатор мероприятий — АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке регионального Минкульта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Всероссийских соревнований по практической стрельбе.