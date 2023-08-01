Около пяти тысяч человек посетили фестиваль «Территория Солнца» в Солнечногорске

Около пяти тысяч человек посетили масштабный фестиваль «Территория Солнца» в Солнечногорске, сообщили в муниципальной администрации. Мероприятие прошло в минувшие выходные на набережной озера Сенеж и в центральном парке.

Для гостей подготовили множество культурных и спортивных мероприятий. Так, состоялся турнир по пляжному волейболу. За победу в нем боролись шестнадцать команд из восьми городских округов. Также провели заплыв «Сенежская миля».

Помимо этого, в рамках фестиваля были организованы лекции и мастер-классы, выступления поэтов и музыкантов. Кроме того, можно было поиграть в петанк и поучаствовать в фестивале красок холли.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выросла посещаемость парков.