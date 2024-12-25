Около ста тысяч человек посетили Дом родителей Есенина в Константинове в этом году

Дом родителей Сергея Есенина в музее-заповеднике поэта в селе Константиново Рязанской области в уходящем году посетили около сотни тысяч человек. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что также музеем в этом году было проведено 16 тыс. экскурсий, около двух тысяч посетителей прогулялись с Сергеем Безруковым в качестве аудиогида.

Отмечается, что на празднике в честь 59-летия музея побывали около 5,2 тыс. человек, а в честь дня рождения поэта – около 12,3 тыс. человек. Также обед бабушки Тани попробовали 46 тыс. посетителей.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили музей «Новый Иерусалим» в «Ночь искусств».