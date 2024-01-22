Около тридцати тысяч человек посетили ледовые спектакли от Ильи Авербуха и Татьяны Навки за три дня

Ледовые спектакли «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки 19–21 января посетили порядка 30 тысяч человек, их представили в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в Звездном городке спектакли собрали почти 1,4 тысячи зрителей, в Павловском Посаде — 1,5 тысячи зрителей, в Пушкино — три тысячи зрителей, в Мытищах — 2,5 тысячи зрителей, в Электрогорске — 1,3 тысячи зрителей, в Химках и поселке Запрудня в Талдомском округе — по три тысячи зрителей. Наибольшее число посетителей зафиксировали в Шатуре (5,5 тысячи), Истре (пять тысяч) и Королеве (четыре тысячи). Отметим, что заключительные спектакли «Байки русской балалайки» покажут в Балашихе и Люберцах в эту субботу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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