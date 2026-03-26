Оксана Самойлова впервые после расставания с Джиганом появилась c другим мужчиной

Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) выложила серию кадров, которые мгновенно разлетелись по Сети и вызвали бурю обсуждений, сообщил The Voice.

На одном из фото Оксана позирует у зеркала, в отражении которого видна кухня. Но внимание подписчиков привлекла плита: возле нее стоит полуобнаженный мужчина в черных брюках, сосредоточенно помешивающий что-то на сковороде. Ракурс не оставляет сомнений — это точно не Джиган.

Второй снимок оказался еще откровеннее: Самойлова лежит на обнаженном мужском плече, прикрывая глаза и игриво улыбаясь. Кто именно стал героем ее фотосессии, Оксана оставляет в тайне, но подписчики уже окрестили незнакомца «новым избранником».

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года. В ноябре суд дал супругам один месяц на примирение, однако Самойлова заявляла, что для себя все решила. Пара прожила в браке 13 лет, у них родились четверо детей.

Ранее Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии «Муз-ТВ» на заре своей карьеры.