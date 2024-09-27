Олег Басилашвили признался, сколько лет жизни ему напророчила гадалка

Отметивший в минувший четверг, 26 сентября, свой 90-летний юбилей народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал в беседе с SPB.KP.RU, что некая гадалка ранее предсказала ему жизнь дольше 90 лет. Что, собственно, пока и сбывается, признается обычно не словоохотливый артист.

По словам Басилашвили, выходить на сцену уже на десятом десятке жизни ему помогает коллега по кино- и театральному цеху, актриса Алиса Фрейндлих, с которой «бок о бок» играют в одном спектакле без малого 40 лет.

«Мне нагадали, что я проживу дольше 90 лет. И я этой гадалке верю!» — улыбнулся в разговоре с журналистами Басилашвили.

Артист также поведал, единственное, о чем он сожалеет за все прожитые годы своей жизни, так это что в юности уделял недостаточно внимания своим бабушке, папе и маме. Басилашвили добавил, он продолжит выходить на сцену, а завершить его карьеру может разве что лишь смерть.

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