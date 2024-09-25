Российский портал Super связался с сыном Романа Мадянова — Романом, который поведал о последних часах жизни своего прославленного родителя. По словам молодого человека, отец, который амбулаторно проходил лечение от онкологии, с самого утра среды, 25 сентября, почувствовал сильное недомогание.

Спустя некоторое время Мадянову стало лучше, и домашние смогли даже отвезти его в клинику на МРТ. То, что этот день станет последним в его жизни, близкие родственники даже подумать не могли.

«С утра он жаловался на тяжелое дыхание. Он вместе с мамой [женой] поехал на МРТ. Приехал домой, ему было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел — и все. Все на глазах у мамы произошло». , — рассказал Роман.

Как добавил сын актера, Мадянов последние несколько дней жаловался на охватившую его сильную слабость, но до конца оставался оптимистичным, веря, что скоро сможет одолеть смертельный недуг.

Ранее мы сообщали, что в Москве от онкологического заболевания скончался российский актер Роман Мадянов. Весной врачи обнаружили у артиста злокачественное новообразование в верхней доле бронхов и легкого. К тому же медики выявили кисты в почках, селезенке и печени. Он проходил курс лечения от опухоли.

Роман Мадянов начал свою кинокарьеру в 1970-х годах. Его первой значимой ролью стала роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». Актер приобрел известность благодаря ролям в фильмах «Левиафан», сериале «Домашний арест» и телесериале «Солдаты».