Олег Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Известный бизнесмен Олег Дерипаска единогласно был избран президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на конференции организации.

Выборы нового руководителя ФХМР прошли после того, как 11 декабря скончался многолетний глава федерации Борис Скрынник.

Дерипаска, поддержанный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, был единственным кандидатом. Ранее на президентский пост также претендовал директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус, но он снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски. Мяус назвал приход столь крупного бизнесмена «долгожданным импульсом» для развития хоккея с мячом и возможностью вывести вид спорта на новый уровень.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) планирует снимать с клубов очки за задержки по трансферным выплатам.