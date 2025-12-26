РФС может начать снимать очки с клубов-должников

Российский футбольный союз (РФС) намерен ужесточить меры в отношении клубов, которые имеют просроченный задолженности по оплате трансферов и выплате агентских, сообщает «РБ Спорт»

Так, если у клуба к 15 января останутся долги по выплатам, РФС может снять с него одно очко. Если к 15 апреля задолженность будет оставаться непогашенной, то клуб может уже лишиться трех баллов в турнирной таблице.

Кроме того, РФС планирует строже отслеживать трансферную деятельность клубов в рамках заявленных бюджетов. Если расходы на трансферы без увеличения доходов или уменьшения расходов превысят 15% от изначальных планов, то клуб может быть лишен права регистрировать новых футболистов до приведения своего бюджета в норму.

Изменения планируют рассмотреть на исполкоме РФС, который пройдет 26 декабря.

Ранее в ФК «Ростов» опровергли информацию о бедственном финансовом положении клуба. В январе футболисты «Ростова» отправятся на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.