Олег Влади снова проиграл суд против Лободы

Истринский городской суд Московской области во второй раз отклонил иск Олега Влади, автора популярной песни «К черту любовь», который добивался запрета на исполнение этой композиции певицей Светланой Лободой из-за ее позиции в отношении специальной военной операции, сообщило РИА Новости.

Конфликт начался осенью 2023 года, когда Влади обратился в Истринский городской суд с требованием запретить Лободе исполнять песню. Ранее автор дал певице разрешение на исполнение своего произведения, однако после ее публичного осуждения СВО и отъезда из России Влади отозвал свое разрешение.

В качестве соответчика в иске фигурировала компания ООО «Лобода Мьюзик». Влади настаивал на признании недействительным договора о передаче авторских и смежных прав на песню «К черту любовь», а также на признании того, что исключительные права на песню не были переданы, и требовал запретить ответчику исполнять ее.

Истец утверждал, что неоднократно сталкивался в интернете с заявлениями Лободы о том, что часть своих доходов она направляет на поддержку Вооруженных сил Украины, что для автора композиции является неприемлемым.

Влади направил певице уведомление об отзыве разрешения на использование хита, но оно осталось без ответа. Первоначально суд отклонил иск, признав договор о передаче авторских прав законным. Это решение было поддержано Мособлсудом.

Впоследствии композитор обратился в кассационный суд. В октябре Первый кассационный суд отменил решения нижестоящих судов и вернул дело на повторное рассмотрение в Истринский городской суд Московской области.

После повторного рассмотрения заявления Влади суд вновь отказал ему в удовлетворении требований. Автор песни подал апелляционную жалобу, дата ее рассмотрения в Мособлсуде пока не определена.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном лицеисты не вспомнили слова песни SHAMAN при встрече с певцом.