Лицеисты из Подмосковья не сумели вспомнить текст хита SHAMAN на уроке с певцом

В подмосковном городе Долгопрудный прошел урок в лицее с участием певца SHAMAN. Когда детям предложили вместе спеть одну из его песен, выяснилось, что подростки не помнят текст. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак.

По словам Собчак, в Долгопрудном в физико-техническом лицее имени Капицы прошел открытый урок, на который пришел певец SHAMAN. В связи с этим лицеистам предложили спеть вместе самую известную песню исполнителя «Я русский». Внезапно произошла заминка. Выяснилось, что никто из учеников толком не помнит слова этой песни.

«У нас с ним общий дух», — так объяснили учащиеся популярность SHAMAN среди них.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Милонов невысоко оценил личность певца. По его словам, SHAMAN обыкновенный поп-исполнитель с неадекватными запросами. Парламентарий считает некорректным ставить настолько высокие ценники за свои выступления.