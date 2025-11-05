«Олежа, ты монстр!»: подмосковный «Роналду» получит полмиллиона за самый зрелищный гол

Полузащитник Олег Полунин из подмосковной Каширы стал обладателем премии в полмиллиона рублей за самый красивый гол в Winline Кубка Медиалиги. Как пишет REGIONS, футболист команды «Эгриси» был единогласно признан лучшим жюри конкурса за невероятный по исполнению гол в матче против «Титана». Этот момент стал ярчайшим украшением футбольного сезона.

Победный эпизод, запечатленный на стадионе в Красногорске, длился считанные секунды. Полунин, получив мяч, в одно касание с разворота отправил его в «девятку» ворот соперника. Мощный и филигранный удар оказался настолько точным и неожиданным, что вратарь не успел даже среагировать. Эмоциональную оценку моменту тут же дал известный комментатор Александр Генич, сравнив технику каширского футболиста с лучшими ударами Криштиану Роналду.

«Олежа, ты монстр! Это не только лучший гол этого Кубка, но еще и всей МФЛ в целом. Поздравляем!» — говорится в сообщении команды.

Особую символику победе Полунина придает история его команды. ФК «Эгриси» был создан в 2017 году легендарным спортивным комментатором Василием Уткиным и назван в честь древнего грузинского царства. Уткин, будучи владельцем и инвестором коллектива, выступающего в московской Любительской футбольной лиге, видел в проекте не только хобби, но и способ лучше понять современное поколение. Сегодня его наследники в лице игроков «Эгриси» демонстрируют яркий и зрелищный футбол, подтверждая, что любительский спорт может рождать моменты высочайшего профессионализма.

Премия в 500 000 рублей стала не только личным триумфом Олега Полунина, но и данью памяти философии красивого футбола, которую проповедовал Василий Уткин.

Ранее сообщалось, что РПЛ назвала лучшего футболиста октября.