Исполнительница хита «Сигма бой» собралась затмить Ольгу Бузову

Светлана Чертищевой, которая многим в Сети известна под псевдонимом Betsy, вместе с Марией Янковской исполнила песню про Сигма Боя. Сейчас она хочет затмить своей популярностью Ольгу Бузовой, которая ранее училась в ее же школе. 12-летняя девочка не знает творчества Бузовой, но хочет стать более популярной, чем она.

«Ну, конечно, я об этом мечтаю, чтобы меня все знали и все такое. Я не знаю, получится ли это у меня, пока что сказать сложно», — указала она журналистам.

По ее утверждению, на данный момент у нее нет никаких кумиров. Ранее ей нравился блогер Дима Масленников, но позже она перестала быть его фанаткой. Сейчас у юной певицы появились проблемы с учебой, поскольку приходится пропускать занятия ради творчества, и вскоре Чертищева хочет перейти на домашнее обучение.

Ранее сама Бузова заявила, что перестала ходить на свидания. Она объяснила этот шаг стремлением избегать поверхностных отношений, а также любовью к себе. Певица отметила, что лучшее свидание может случиться в любом месте, если между людьми царит настоящая любовь.