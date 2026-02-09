Олимпийская чемпионка дала актуальный совет фигуристу Гуменнику

Олимпийская чемпионка, заслуженный тренер России Наталья Линичук в интервью RT высказалась о форс-мажоре, возникшем на Олимпиаде у российского фигуриста Петра Гуменника.

Из-за проблем с авторскими правами на музыку к фильмам «Дюна» и «Парфюмер» Гуменнику пришлось экстренно менять музыкальное сопровождение для короткой программы. Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

«Самое главное здесь — не впадать в панику ни спортсмену, ни наставнику. Попытаться максимально спокойно отнестись к той ситуации, которая есть, вообще не думая, хороша она или плоха. Может быть, это не совсем профессионально прозвучит из моих уст, но иногда бывает, что программа-импровизация начинает восприниматься даже лучше, чем та, что накатывалась весь сезон», — сказала Линичук.

Она отметила, что одиночнику будет гораздо проще подогнать свое катание под новый звуковой ряд.

Петр Гуменник будет фигуристом, который откроет короткую программу на Олимпиаде 10 февраля. Произвольную программу мужчины представят 13 февраля.