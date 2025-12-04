Олимпийская чемпионка финишировала на этапе Кубка России с окровавленным лицом

Олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина финишировала с окровавленным лицом в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени.

Выяснилось, что во время спуска палка находившейся впереди лыжницы Евгении Крупицкой попала Сориной в лоб. 31-летняя спортсменка продолжила гонку, но на финише кровь заливала ей лицо.

Сорина показала 12-е время и отстала от победительницы на 1.10,7. В третий раз в сезоне гонку на этапе Кубка России выиграла 19-летняя Алина Пеклецова. Также места на пьедестале заняли невольная виновница травмы Сориной Евгения Крупицкая и Екатерина Никитина.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» предположил, что Алина Пеклецова может получить нейтральный статус и принять участие в олимпийском отборе.