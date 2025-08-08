Олимпийская чемпионка Пахалина сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве

Юлия Пахалина, российская олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, поделилась своими впечатлениями о жизни в Нью-Йорке и Москве, отдав предпочтение российской столице. Об этом сообщил портал Sports.

По словам бывшей спортсменки, Москва превосходит Нью-Йорк по уровню чистоты и насыщенности жизни.

«Америка — неплохая страна. Местами прекрасная. Но, может, мы другие люди. Не для нее».

Пахалина является золотой медалисткой Олимпийских игр в Сиднее (2000) и трехкратной чемпионкой мира. С 2002 года она проживает на территории Соединенных Штатов.

