Артемий Лебедев рассказал о порезанной грин-карте на границе США

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев поведал историю о том, как в юности ему пришлось уничтожить свою грин-карту при выезде из Соединенных Штатов. Этот случай он обсудил в видеоролике, опубликованном во «ВКонтакте», в беседе с другим блогером Амираном Сардаровым.

Лебедев объяснил, что после года проживания в Америке в молодости он решил оставить себе грин-карту на всякий случай. Он посещал Америку на короткий срок, чтобы сохранить свою грин-карту активной. Он отметил, что для сохранения статуса резидента необходимо покидать страну не более чем на 365 дней, и он возвращался в Америку на 363-й день.

По словам блогера, он проделывал это в течение пяти лет, пока его действия не привлекли внимание надзорных органов. Ему предложили выбор: либо постоянно проживать в США и регулярно отмечаться у судьи каждые две недели, либо отказаться от грин-карты.

Дизайнер рассказал, что выбрал второй вариант и попросил ножницы, после чего собственноручно разрезал документ прямо на границе.

