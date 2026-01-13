Шубенков поделился ожиданиями от участия в «Ледниковом периоде»

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал ТАСС, чего ожидает от своего участия в спортивно-развлекательном шоу «Ледниковый период».

Партнером легкоатлета станет чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

«Что касается меня, то я на льду танцевать пока не умею толком, впрочем, как и не на льду тоже. Но с девчонками на катке я в молодости катался, было такое доступное времяпровождение у меня когда-то. С Лизой мы уже познакомились, покатались вместе и даже первую программу практически сделали», — признался Шубенков.

Он заявил, что как спортсмен будет ставить перед собой максимальные цели в шоу — «работать на победу через кровь, пот и слезы». Шубенков рассказал, что давно рассматривал возможность стать участником «Ледникового периода», а предстоящий зимний сезон для 35-летнего будет не слишком загружен, поэтому он и принял предложение выступить в шоу.

