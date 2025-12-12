Олимпийская чемпионка Степанова объяснила свой отказ от нейтрального статуса
Лыжница Степанова: «Вернусь на международную арену с флагом и гимном»
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова объяснила, почему отказалась подавать заявку на нейтральный статус.
Она отметила, что ее не устраивает формулировка, согласно которой нейтральный спортсмен должен воздерживаться от любых действий, связанных с государственными символами.
«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю. Вернусь на международную арену именно «с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации». Это будет, и будет скоро!» — написала Степанова в соцсетях.
При этом спортсменка заявила, что не осуждает других атлетов, подавших заявку на нейтральный статус. Степанова подчеркнула, что в лыжной сборной России и вообще в стране у каждого есть право иметь свои взгляды.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила в нейтральном статусе российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Знаменитый норвежец Клэбо заявил, что ему не терпится увидеть, на что способен Коростелев на лыжне.