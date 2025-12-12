Олимпийская чемпионка Степанова объяснила свой отказ от нейтрального статуса

Она отметила, что ее не устраивает формулировка, согласно которой нейтральный спортсмен должен воздерживаться от любых действий, связанных с государственными символами.

«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю. Вернусь на международную арену именно «с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации». Это будет, и будет скоро!» — написала Степанова в соцсетях.

При этом спортсменка заявила, что не осуждает других атлетов, подавших заявку на нейтральный статус. Степанова подчеркнула, что в лыжной сборной России и вообще в стране у каждого есть право иметь свои взгляды.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила в нейтральном статусе российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Знаменитый норвежец Клэбо заявил, что ему не терпится увидеть, на что способен Коростелев на лыжне.