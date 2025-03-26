Олимпийский чемпион Барнашов стал жертвой мошенников и потерял 3 млн руб.

Инцидент начался вечером 19 марта, когда 74-летний Барнашов получил сообщение о несанкционированном доступе к его учетной записи на портале «Госуслуги». В сообщении содержался номер телефона для связи в случае, если вход в аккаунт совершил не сам владелец.

Барнашов, следуя инструкциям, позвонил по указанному номеру и связался с человеком, представившимся сотрудником Роскомнадзора. Тот, выслушав ситуацию, пообещал передать информацию в Росинфомониторинг.

Впоследствии Барнашову стали поступать звонки из различных «ведомств», все звонки осуществлялись по видеосвязи с демонстрацией документов и удостоверений.

Звонившие убеждали его в необходимости содействия в борьбе с мошенниками, утверждая, что на его имя оформлены доверенности. Спортсмен, поверив им, согласился оказать помощь.



На следующий день он посетил три банковских отделения, осуществив переводы на общую сумму 3 млн руб. на счета, указанные мошенниками. Один из переводов был направлен по реквизитам, указанным в фальшивом договоре купли-продажи квартиры, который был прислан Барнашову мошенниками. Вероятно, это был элемент еще одной мошеннической схемы.

21 марта Барнашов вновь получил звонок от злоумышленников, сообщивших о попытке оформления кредита на его имя и предоставивших фальшивые платежные документы. Обратившись с этими документами в банк, Барнашов узнал от сотрудников о совершенном обмане.

Ранее сообщалось, что в ГД приняли закон для защиты населения от кибермошенничества.