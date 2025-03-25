В ГД одобрили законопроект для защиты от кибермошенничества

В ходе пленарного заседания Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, целью которого является защита населения от мошеннических действий, совершаемых посредством телефонной связи и сети Интернет, сообщил ТАСС.

Данный законодательный акт, инициированный правительством в феврале и принятый депутатами в первом чтении в марте, предусматривает создание базы данных с записями голосов злоумышленников в рамках государственной информационной системы «Антифрод», обязательное отображение информации о звонках на экранах мобильных устройств, возможность отказа от получения рекламных звонков и сообщений, а также запрет для государственных органов и банков использовать зарубежные мессенджеры для связи с гражданами.

Помимо этого, пользователи услуг связи смогут установить запрет на оформление SIM-карт без их личного присутствия. Также вводится запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, за исключением передачи близким родственникам.

В процессе доработки законопроекта ко второму чтению комитет Госдумы по информационной политике утвердил ряд поправок. Согласно одной из них, антифрод-мероприятия банков должны распространяться не только на онлайн-платежи, но и на операции, совершаемые через банкоматы.

Как пишет РИА Новости, Госдума также приняла закон о запрете рекламы на инфоплатформах нежелательных в РФ организаций. Считается, что прибыль от рекламы поддерживает владельцев, чья деятельность направлена против России.

Пользователи, взаимодействуя с платформами, могут не знать, что косвенно финансируют создание деструктивного контента. По словам депутата Вячеслава Володина, закон направлен на прекращение поддержки тех, кто занимается провокациями против России.

Ранее в Мингосуправления Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме.