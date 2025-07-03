Олимпийский чемпион Батыргазиев потерял два титула в профессиональном боксе

Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев проиграл британцу Джеймсу Диккенсу в главном бое турнира Международной ассоциации бокса (IBA) в Стамбуле.

12-раундовый поединок завершился уже в четвертом раунде. Батыргазиев дважды побывал в нокдауне, после чего угол россиянина выбросил на ринг полотенце.

По результатам боя Батыргазиев утратил временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титул IBA.PRO во втором полулегком весе.

27-летний олимпийский чемпион Токио потерпел первое поражение на профессиональном ринге. До этого у Батыргазиева было 12 побед. 34-летний Диккенс одержал 36-ю победу при пяти поражениях.

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