Олимпийский чемпион Батыргазиев потерял два титула в профессиональном боксе
Олимпийский чемпион Батыргазиев впервые проиграл на профессиональном ринге
Фото: [IBA]
Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев проиграл британцу Джеймсу Диккенсу в главном бое турнира Международной ассоциации бокса (IBA) в Стамбуле.
12-раундовый поединок завершился уже в четвертом раунде. Батыргазиев дважды побывал в нокдауне, после чего угол россиянина выбросил на ринг полотенце.
По результатам боя Батыргазиев утратил временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титул IBA.PRO во втором полулегком весе.
27-летний олимпийский чемпион Токио потерпел первое поражение на профессиональном ринге. До этого у Батыргазиева было 12 побед. 34-летний Диккенс одержал 36-ю победу при пяти поражениях.
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