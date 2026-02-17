Олимпийский чемпион Гацалов полностью оправдан от обвинений в допинге

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова в досудебном порядке.

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в мае 2025 года был временно отстранен из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, которое якобы было зафиксировано в 2015 году на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что никто в мире борьбы ни на секунду не сомневался в невиновности Гацалова.

«Ситуация с Гацаловым создала серьезный прецедент, потому что вся эта история выходит далеко за рамки судьбы одного человека, ее главный итог заключается в том, что базе LIMS — ноль доверия, показаниям Родченкова — грош цена», — подчеркнул Мамиашвили.

Президент ФСБР сообщил, что Гацалов уже вернулся к работе главным тренером сборной России по вольной борьбе.

