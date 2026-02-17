Роднина рассказала, чего стоит ждать от выступления Петросян на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью ТАСС высказалась об ожиданиях от выступления на Играх в Италии фигуристки Аделии Петросян.

По мнению прославленной спортсменки, к стартам российских спортсменов на нынешней Олимпиаде нужно относиться как к заявке на будущее из-за четырехлетнего отсутствия россиян на международной арене.

Роднина отметила, что на спортсменов ложится огромная психологическая нагрузка. Иногда ее не выдерживают даже главные фавориты соревнований, как это произошло с американцем Ильей Малининым в мужском одиночном катании.

«Наши ребята физически к Играм, может быть, и готовы, но психологически — нет, они еще в этой каше не варились. Вот поэтому давайте пожелаем всем им не только физических сил, выносливости, но и психологических сил. Если сегодня что-то получится, мы все будем только безумно рады за Аделию. Но повторюсь — это наш задел на будущее», — сказала Ирина Роднина.

