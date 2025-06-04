Олимпийский чемпион из Украины признался, что в команде есть спортсмены, которые ждут прихода россиян

Олимпийский чемпион 2016 года в упражнениях на брусьях, украинский гимнаст Олег Верняев ответил вице-президенту Украинской федерации гимнастики Стелле Захаровой, которая обвинила его в связях с Россией.

«Вместо того, чтобы говорить, что мы продаемся за рубли, лучше пусть Федерация проверит, кто в команде обнимается и ждет Россию, потому что такие люди у нас есть. А говорить, что кто-то здесь продается, когда мы приезжаем на соревнования, а тренер бежит обниматься с российским судьей — это очень странно», — заявил Верняев.

Он отметил, что имеет офицерское звание, но никогда не говорит об этом «из уважения к военным, которые воюют». По словам Верняева, каждый спортсмен и тренер в команде может оказаться мобилизованным, но никто не знает, когда это может произойти.

31-летний Верняев выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Париже, но пропустил Игры в Токио из-за дисквалификации за употребление мельдония.

Ранее стало известно, что ПСЖ может расстаться с российским голкипером Матвеем Сафоновым из-за того, что планирует приобрести украинского футболиста.