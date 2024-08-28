Олимпийский чемпион из Великобритании продал на аукционе свои вязаные плавки

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли выставил на Ebay плавки, которые связал сам, сообщает Daily Mail.

30-летний британский спортсмен объявил о завершении карьеры и решил расстаться со своей экипировкой. Красные плавки с надписью Don't drink and dive («Не пейте, если ныряете») ушли на торгах за 10 тыс. фунтов стерлингов (более 1,2 млн. руб.).

Дейли пообещал отправить вырученные деньги на благотворительность.

Британец принимал участие в четырех Олимпиадах, на которых завоевал золотую, серебряную и три бронзовые медали. Также Дейли является четырехкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что голкипер Мануэль Нойер завершил свои выступления за сборную Германии по футболу.