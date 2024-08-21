Вратарь Нойер покинул сборную Германии по футболу

Вратарь немецкой сборной по футболу Мануэль Нойер заявил о завершении своей карьеры в «Баварии». Об этом в среду, 21 августа, он сообщил в своих соцсетях.

«Спасибо, Германия. Мне нравилось носить футболку сборной», — написал футболист.

Вратарю 38 лет, в составе мюнхенской «Баварии» он дважды ставился победителем Лиги чемпионов. В 2014 году получил статус чемпиона мира. В этом году спортсмен стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей на европейских соревнованиях.

Нойер играл в 124 матчах в составе сборной Германии, за это время удостоился пяти кубков Германии и 11 раз стал чемпионом страны.

Не так давно карьеру в сборной завершил полузащитник Тони Кроос и нападающий Томас Мюллер.

Ранее сообщалось о том, что на должность главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» назначили Дмитрия Пятибратова. До этого мужчина трудился на должности ассистента тренера на протяжении двух лет.