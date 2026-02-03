Олимпийский чемпион обнаружил странности в руководстве СКА

Олимпийский чемпион, бывший тренер сборной СССР Александр Пашков в разговоре с Russia-Hockey высказался о ситуации в петербургском СКА.

Команда Игоря Ларионова потерпела семь поражений кряду, установив клубный антирекорд.

«Все копья критики летят в Ларионова, из него делают удобную мишень. На мой взгляд, это не совсем справедливо, ведь в этой драме кто-то находится в тени и принимает решения, которые только увеличивают давление на главного тренера», — отметил Пашков.

Он указал, что в последние дни в экипировке СКА сидит на трибуне тренер Леонид Тамбиев, о приходе которого в штаб петербургской команды официальных заявлений не было. По его мнению, это выглядит странным.

Игорь Ларионов рассказал после матча с ЦСКА (2:3 Б) рассказал, что сам пригласил Тамбиева, чтобы тот помог в выстраивании обороны.

