Олимпийский чемпион по гимнастике отказался выступать без российского флага

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил ТАСС, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Гимнаст подчеркнул, что для него неприемлемо соревноваться без российского флага и гимна. При этом он отметил, что будет болеть на чемпионате мира в Индонезии за тех россиян, которые были допущены к соревнованиям.

33-летний Белявский на недавнем чемпионате России занял второе место в упражнениях на коне. Капитан национальной команды остается единственным из золотой четверки Токио, который продолжает активные выступления.

Чемпионат мира в Джакарте пройдет с 19 по 25 октября.

