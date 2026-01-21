Призер Олимпиады рассказал о шансах на разбан российских биатлонистов

Один сильнейших российских биатлонистов, призер Олимпийских игр Карим Халили в интервью «Известиям» оценил шансы на возвращение российских биатлонистов на международную арену.

Он рассказал, что биатлонисты следят за постепенным возвращением спортсменов в других видах спорта, но понимают, что их разбан прямо сейчас будет сродни чуду.

«О каком-то оптимизме рано говорить. Я думаю, что наша ситуация другая. И в целом было понятно, что нас этот процесс на данном этапе не коснется. Сейчас нет смысла об этом говорить, потому что ситуация может поменяться в любой момент. Поэтому гадать здесь не хочется», — сказал Халили.

Он отметил, что есть несколько причин того, что биатлонистов допустят самыми последними: это и проблемы с транспортировкой оружия в европейские страны, и общий русофобский подход Международного союза биатлонистов (IBU) к возвращению россиян.

Ранее стало известно, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили официальные приглашения от МОК для участия в Олимпийских играх 2026 года.