Олимпийский чемпион решил сменить «Динамо» на «Шанхай»

Один из лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) олимпийский чемпион Никита Гусев в следующем сезоне может перейти в «Шанхай Дрэгонз», сообщил «Спорт-Экспресс». По данным издания, нападающий близок к подписанию контракта с китайским клубом.

33-летний Гусев провел в КХЛ 787 матчей (с учетом плей-офф), в которых набрал 748 (270+478) очков. За свою карьеру он выступал также за ЦСКА, «Амур», «Югру», СКА. Нападающий пробовал свои силы в НХЛ, где провел 97 матчей за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав 54 (17+37) очка.

В нынешнем сезоне Гусев был лучшим бомбардиром «Динамо» с 55 (17+38) баллами в 66 играх. Бело-голубые вылетели в первом раунде плей-офф, получив свип от минского «Динамо».

По данным «СЭ», в клубе грядут большие перемены. Руководство «Динамо» собирается омолодить команду, а главный тренер Вячеслав Козлов будет отправлен в отставку.