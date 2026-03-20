Олимпийский чемпион усомнился в целесообразности объединения ФЛГР с другими федерациями

Олимпийский чемпион Васильев: «ФЛГР является самодостаточной федерацией»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не видит смысла объединять Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с другими федерациями.
Стало известно, что в апреле произойдет объединение всех лыжных федераций в одну. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что будет баллотироваться на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.
Президентом ФЛГР с 2010 года является Елена Вяльбе.
«Елена Вяльбе на протяжении многих лет была самодостаточным президентом Федерации лыжных гонок России. И она давала результат. ФЛГР является самодостаточной федерацией, которая показывает очевидную динамику в своем развитии. Зачем ее портить, я в этом вообще не вижу смысла. Зачем изменять успешную федерацию и с кем-то ее объединять?» — сказал Васильев.
Ранее он назвал катастрофой ситуацию, когда объединенную федерацию возглавит депутат.