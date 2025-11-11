Олимпийский чемпион Устюгов заявил о пропаже уникальных лыж

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, что у него в Ханты-Мансийске украли уникальные лыжи.

«На одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, решил позаниматься с ними и оставил свои лыжи и палки. И опомнился только спустя сутки — представляете, как я устал», — рассказал Устюгов.

Он добавил, что поиски в боксах и просмотр видеокамер результатов не принесли. 33-летний спортсмен попросил вернуть инвентарь: на лыжах есть наклейка «ХМАО», и они явно отличаются от стандартных моделей.

