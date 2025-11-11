Стали известны варианты нового лимита легионеров

Минспорта обсуждает с РФС и РПЛ три варианта лимита на легионеров, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В настоящее время в РПЛ действует лимит — восемь иностранцев на поле, 13 в заявке.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев настаивает на варианте 5/10, который будет вводиться постепенно. Футбольные власти предлагают более мягкий лимит 7/11. Обсуждается также вариант, при котором лимит останется прежним, но клубы будут получать вознаграждение за использование в составе молодых российских футболистов, а на легионеров будет введен налог.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал тот факт, что в составе «Спартака» в первом круге РПЛ все мячи забили футболисты. В шутку он попросил не доносить эту статистику до министра спорта.