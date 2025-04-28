Олимпийский чемпион Васильев предположил, что Томас Бах перед своим уходом постарается нагадить России
Дмитрий Васильев: Бах сделает напоследок для России как можно больше гадостей
Фото: [сайт президента Украины]
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости предположил, что глава МОК Томас Бах, у которого заканчивается срок полномочий, постарается напоследок как можно сильнее навредить России.
«Я думаю, что пока у Томаса Баха еще не истекли полномочия президента МОК, он постарается сделать напоследок для России как можно больше гадостей и мерзостей. Особенно по отношению к тем людям, которые его активно критиковали», — сказал Васильев.
Он отреагировал на решение не пускать на квалификационный турнир по фигурному катанию тренера Александра Жулина. Сам Жулин предположил, что такое решение связано с его критикой в адрес Томаса Баха.
Дмитрий Васильев выразил надежду, что новый президент МОК Кирсти Ковентри постепенно вернет принципы олимпийского движения к норме. Он также отметил, что Бах собрал команду, которая «зачастую вытворяет беззаконие» даже вопреки желаниям уходящего президента МОК.