Олимпийский чемпион Васильев предположил, что Томас Бах перед своим уходом постарается нагадить России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости предположил , что глава МОК Томас Бах, у которого заканчивается срок полномочий, постарается напоследок как можно сильнее навредить России.

«Я думаю, что пока у Томаса Баха еще не истекли полномочия президента МОК, он постарается сделать напоследок для России как можно больше гадостей и мерзостей. Особенно по отношению к тем людям, которые его активно критиковали», — сказал Васильев.

Он отреагировал на решение не пускать на квалификационный турнир по фигурному катанию тренера Александра Жулина. Сам Жулин предположил, что такое решение связано с его критикой в адрес Томаса Баха.

Дмитрий Васильев выразил надежду, что новый президент МОК Кирсти Ковентри постепенно вернет принципы олимпийского движения к норме. Он также отметил, что Бах собрал команду, которая «зачастую вытворяет беззаконие» даже вопреки желаниям уходящего президента МОК.