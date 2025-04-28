Тренеру Жулину запретили поехать на предолимпийский турнир в Пекин

Заслуженный тренер России Александр Жулин не сможет сопровождать своих подопечных в ходе квалификационного турнира к Олимпиаде-2026 в Пекине. Об этом специалист сообщил в эфире шоу Вячеслава Фетисова.

По его словам, дорогу в Пекин ему закрыли из-за резких высказываний в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Я против Томаса Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», — предположил Жулин.

Специалист тренирует одну из сильнейших пар России — Александра Степанова и Иван Букин. Его отсутствие негативно может сказаться на выступлениях дуэта в Пекине.

Ранее чемпион мира Илья Авербух высказался по поводу скандала с фигуристкой Вероникой Жилиной, мать которой обвинила тренера Сергея Розанова в сексуальных домогательствах.