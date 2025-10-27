«Скоро на еду не хватит»: Губерниев объяснил причины финансового краха норвежских лыж

На два следующих сезона бюджет норвежской сборной будет сокращен на 27 млн крон (примерно €2,3 млн) после того, как чемпионат мира в Тронхейме в 2025 году оказался убыточным.

«Да норм все! Главное — русских не пустить. Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться… И бойкотами грозить…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Комментатор отметил успешность соревнований, на которые допустили российских спортсменов, таких как чемпионаты мира по водным видам спорта и спортивной гимнастике.

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.