Олимпийский комитет Латвии выпустил строгие рекомендации о контактах с российскими спортсменами

Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации по взаимодействию со спортсменами из России и Белоруссии на соревнованиях.

В документе говорится о том, что следует избегать любых контактов со спортсменами из этих стран и, по возможности, держаться от них подальше. Разумеется, запрещены рукопожатия и совместные фото- и видеосъемки.

Исключение составляют случаи, когда без контактов не обойтись в связи с протоколом соревнований.

Также латвийским спортсменам рекомендуется избегать контактов с россиянами и белорусами вне соревнований.

