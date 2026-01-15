Олимпийский комитет Латвии выпустил строгие рекомендации о контактах с российскими спортсменами
НОК Латвии: «Следует избегать контактов со спортсменами из России и Белоруссии»
Фото: [НОК Латвии]
Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации по взаимодействию со спортсменами из России и Белоруссии на соревнованиях.
В документе говорится о том, что следует избегать любых контактов со спортсменами из этих стран и, по возможности, держаться от них подальше. Разумеется, запрещены рукопожатия и совместные фото- и видеосъемки.
Исключение составляют случаи, когда без контактов не обойтись в связи с протоколом соревнований.
Также латвийским спортсменам рекомендуется избегать контактов с россиянами и белорусами вне соревнований.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил МОК наказывать спортсменов за политические высказывания, как за допинг.