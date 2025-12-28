«Он был как опухоль»: при жизни Брижит Бардо раскрыла, за что прокляла своего единственного сына

Французская икона стиля и кинематографа Брижит Бардо, чья смерть стала общемировым событием, навсегда останется в истории не только как актриса и защитница животных, но и как женщина с чрезвычайно сложной и трагичной материнской судьбой.

Как вспоминаетWoman.ru Woman.ru, в своих откровенных мемуарах «Инициалы Б. Б.», которые стали сенсацией, звезда раскрыла шокирующие детали отношений с единственным сыном Николя, рожденным в 1960 году от брака с актером Жаком Шарье. Бардо, чья карьера тогда была на пике, никогда не хотела становиться матерью, но сделать аборт в то время во Франции было невозможно.

«Я отвергала моего ребенка! Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее», — признавалась актриса.

После родов она сразу же отказалась от младенца, попросив забрать его. Мальчика воспитала сестра его отца, а сама Бардо лишь изредка и с большим трудом соглашалась на редкие формальные встречи и фотосессии. Николя, повзрослев, неоднократно пытался наладить контакт, но близости так и не возникло.

Кульминацией этой семейной драмы стал суд. После публикации мемуаров, где Бардо вновь описала сына как «проклятие», Николя вместе с отцом подал иск о защите частной жизни и репутации. Суд удовлетворил их требования, обязав знаменитость выплатить крупную материальную компенсацию. Сегодня ее сын, живущий в Осло и работающий в сфере IT, создал свою семью, стал отцом и дедушкой, выстроив жизнь, кардинально отличную от гламурной и одинокой жизни его знаменитой матери.

Эта история остается горьким напоминанием о цене славы, давлении общества на женщин и о неисправимых ранах, которые может нанести отвержение самого близкого человека.

Брижит Бардо ушла в возрасте 91 год, 28 декабря. Она прославилась как секс-символ 1950-х, сыграв в культовых картинах «И бог создал женщину», «Истина» и «Презрение». Однако на пике славы, в 39 лет, она навсегда оставила кино, заявив, что оно «лишено смысла», и посвятила жизнь радикальному активизму. Ее взгляды часто были бескомпромиссными: она жестко критиковала исламизацию Франции, охоту и жестокое обращение с животными, за что неоднократно подвергалась судебным преследованиям и штрафам.

Созданный ей в 1986 году «Фонд Брижит Бардо» стал мощной международной силой: организация спасла более 12 тысяч животных, открыла сеть приютов в 70 странах и добилась запрета на торговлю мехом тюленей. Бардо фактически променяла гламур на роль главного «адвоката зверей» в мире, превратив свое имя в символ борьбы за права тех, кто не может за себя постоять.

