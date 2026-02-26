Умерла советская «Снежная королева», актриса Наталья Климова

На 88-м году жизни скончалась актриса Наталья Климова, известная по роли в фильме «Снежная королева» 1966-го года, сообщило издание «Муром 24». Артистка скончалась 25 февраля, не дожив всего два дня до своего дня рождения.

Наталью Ивановну похоронят на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме.

Климова родилась 27 февраля 1938 года. Училась в строительном институте, затем окончила Школу-студию МХАТ. Служила в театре «Современник», снималась в фильмах «Конец и начало», «26 бакинских комиссаров», «Гиперболоид инженера Гарина» и других.

Главным мужчиной в жизни Климовой был ее муж, народный артист РФ Владимир Заманский. Они поженились в 1962 году. В том же году актриса сделала аборт, который она позже назвала переломным моментом — больше детей у пары не было.

В середине 1970-х Климова недолго была замужем за актером Игорем Климовым, но в итоге вернулась к Заманскому. В конце 1970-х у актрисы диагностировали туберкулез лимфатической системы. Она перенесла четыре операции и была вынуждена оставить профессию. В 1981 году они с Владимиром обвенчались, а в 1998-м переехали в Муром.

Последние годы Наталья Ивановна ухаживала за больным супругом. Заманский с 1950-х годов страдает от сильных головных болей. 6 февраля ему исполнилось 100 лет.

Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Ирины Шевчук.