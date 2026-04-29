Более 13 тыс. тонн макулатуры отправили на переработку КПО Подмосковья за квартал

Подмосковные КПО за первые три месяца текущего года направили на переработку более 13,1 тыс. тонн макулатуры. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В профильных цехах макулатуру очищают от посторонних предметов и растворяют в воде. После этого удаляют краску, фильтруют, проводят термическую обработку и формуют. В итоге получается вторичная целлюлоза.

Переработанную бумагу поставляют на крупные российские предприятия. Она используется в производстве гофрокартона, упаковки, туалетной бумаги, бумажных полотенец, эковаты и стройматериалов.

