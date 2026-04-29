Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь частного дома, где находился малолетний ребенок

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь частного дома, в котором был заперт маленький ребенок. Инцидент произошел в деревне Старое Село в Можайске.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на минуту вышла из дома, а ее 3-летний ребенок запер дверь изнутри на щеколду.

Прибывшие на место спасатели с помощью слесарного инструмента оперативно вскрыли дверь и обеспечили жительнице доступ в жилье. Помощь медиков никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.