«Она красивая, я тоже красивый»: Александр Мостовой обнаружил родство душ с Алиной Загитовой
Экс-футболист Мостовой: Загитова сталкивается с негативом из-за зависти
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что они с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию часто сталкиваются с хейтом, потому что люди им завидуют.
«Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый, они просто завидуют», — сказал Мостовой.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова пробовала себя на телевидении, но этот опыт получился неоднозначным. В настоящее время фигуристка готовит свое ледовое шоу — рок-мюзикл «Ассоль» по мотивам феерии Александра Грина «Алые паруса».
Загитова собирается представить постановку в июне, а пока ищет исполнителей.