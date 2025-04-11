«Она красивая, я тоже красивый»: Александр Мостовой обнаружил родство душ с Алиной Загитовой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что они с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию часто сталкиваются с хейтом, потому что люди им завидуют.

«Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый, они просто завидуют», — сказал Мостовой.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова пробовала себя на телевидении, но этот опыт получился неоднозначным. В настоящее время фигуристка готовит свое ледовое шоу — рок-мюзикл «Ассоль» по мотивам феерии Александра Грина «Алые паруса».

Загитова собирается представить постановку в июне, а пока ищет исполнителей.