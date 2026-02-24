От «холопов» до гастролей: появились новые подробности возможного приезда Пугачевой в Москву

Вокруг имени Аллы Пугачевой снова разгораются дискуссии: ее официальный представитель Елена Чупракова лаконично заявила, что в этом году «возможно все», комментируя слухи о визите певицы на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в медиаполе появилась информация от продюсера Сергея Дворцова, который утверждает, что Примадонна планирует приехать в Россию уже этой весной. Более того, по его словам, на лето может быть запланирован первый за долгое время масштабный концерт в Москве. До этого певица покинула страну вместе с детьми, переехав в Израиль. Отъезд сопровождался резкими высказываниями артистки в адрес критиков, которых она назвала «рабами» и «холопами».

Несмотря на неоднозначное отношение общественности и «шквал критики» в соцсетях, информация о возможном возобновлении концертной деятельности в Москве вызвала резонанс.

Ранее хореограф из Тюмени рассказал о работе на «Рождественских встречах» Пугачевой.