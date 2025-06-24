Онкобольная Кейт Миддлтон перестанет выходить на публику

Кейт Миддлтон кардинально пересматривает свой график после неожиданного исчезновения с королевских скачек в Аскоте. По данным Daily Beast, принцесса Уэльская больше не планирует появляться на публике.

Миддлтон, по данным инсайдеров, хочет значительно сократить публичные выходы в ближайшие месяцы. Источники, близкие к Букингемскому дворцу, утверждают, что в лучшем случае она появится на мероприятиях не более трех раз до конца года.

Такое решение связали с последствиями лечения от онкологического заболевания, диагностированного в начале 2024 года. Хотя в сентябре Кейт официально завершила курс терапии, восстановление требует времени и сил. В СМИ не исключили, что королевская особа просто не может осилить большой объем встреч и событий.

Инцидент в Аскоте также все еще помнят. Тогда произошла отмена визита за час до мероприятия: это породило слухи о срочной госпитализации принцессы. Сведения не подтвердились, но, полагают, Миддилтон в очередной раз поосторожничала на фоне болезни.

Ранее было раскрыто кодовое название протокола в случае смерти принцессы Уэльской.