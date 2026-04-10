Врач рассказал, что могло спровоцировать рак у блогера Лерчек

В группе риска по раку желудка находятся люди старше 50 лет, причем мужчины болеют чаще женщин. Однако болезнь молодеет, и случаи у пациентов младше 40 лет, как у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), встречаются, сообщает StarHit со ссылкой на онколога Владимира Ивашкова.

Напомним, блогер узнала о раке желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Сейчас Валерия проходит лечение в онкоцентре им. Блохина в Москве.

По словам Ивашкова, в 80% случаев причиной рака желудка становится бактерия Helicobacter pylori. Ее можно подцепить через плохо помытую посуду, грязные руки или при поцелуях с носителем. Еще одна причина — стресс.

Также в группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью к раку желудка, с лишним весом и те, кто неправильно питается. Частое употребление горячих напитков (чая, кофе) раздражает слизистую желудка и может способствовать мутации клеток.

«Мы не знаем, насколько сильно стресс влияет на рост опухоли, насколько негативные эмоции и мысли способны вызывать онкологические заболевания. В 2020 году ученые обнаружили, что гормон стресса способен активировать раковые клетки и провоцировать рецидив онкологического заболевания», — отметил врач.

Стресс сам по себе не вызывает рак с нуля, но он ослабляет иммунитет, добавил Ивашков. Гормон стресса может активировать уже имеющиеся раковые клетки и провоцировать рецидив. Кроме того, стресс делает клетки более восприимчивыми к метастазам.

Во время нервного напряжения люди часто пренебрегают своим здоровьем: не ходят к врачу, не проходят обследования, что приводит к позднему обнаружению симптомов. Как отметил специалист, при первой стадии рака желудка пятилетняя выживаемость составляет около 90%. При четвертой стадии этот показатель падает до менее 5%.

Врач отмечает: важно регулярно проходить медицинские осмотры, даже если нет никаких симптомов. Ранняя диагностика многократно повышает шансы на успешное лечение. История Лерчек — еще одно напоминание о том, что рак не щадит ни возраст, ни статус, и внимание к своему здоровью должно быть приоритетом для каждого.

