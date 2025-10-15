Онопко увидел шанс для сборной России сыграть на чемпионате мира 2026 года

Тренер сборной России Виктор Онопко считает, что у сборной России есть шанс сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию», — предположил Онопко.

Он допустил, что в таком случае на турнире сыграют не 48, а 49 команд, а в одной из групп, к примеру, будет пять команд.

Онопко назвал команды, с которыми бы в случае допуска хотел бы сыграть в одной группе: Франция, Египет и Иран.

Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. С тех пор россияне провели 21 игру и ни разу не проиграли. 14 октября национальная команда разгромила на своем поле Боливию со счетом 3:0.