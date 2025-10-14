Россия разгромила Боливию в товарищеском матче

Сборная России одержала очередную победу в товарищеском матче. В Москве команда Валерия Карпина обыграла сборную Боливии со счетом 3:0.

Уже на 18-й минуте Лечи Садулаев забил легкий мяч после комбинации с участием Ивана Сергеева. На 43-й минуте Алексей Миранчук первым успел на добивание после дальнего удара Дмитрия Баринова.

Во втором тайме отличился Иван Сергеев. Миранчук выполнил заброс за спины защитников, а Баринов сделал скидку под удар нападающему «Динамо». После третьего гола российская сборная несколько успокоилась и позволила сопернику создать ряд достаточно опасных моментов.

Сборная России продлила свою беспроигрышную серию до 21 матча. В ходе нее национальная команда одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью. В ноябрьский слот для матчей сборных Россия сыграет с командами Перу и Чили.

Ранее стало известно, что сборная Кабо-Верде впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира.