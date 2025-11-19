ООН приняла резолюцию о «олимпийском перемирии» на Игры-2026 в Италии
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, содержащую призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период проведения зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Документ был поддержан консенсусом всеми государствами-членами организации, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Согласно тексту резолюции, государства-члены ООН настоятельно призываются соблюдать олимпийское перемирие в рамках Устава организации как на индивидуальной, так и на коллективной основе. Период действия перемирия установлен с начала седьмого дня, предшествующего открытию XXV Олимпийских зимних игр, до окончания седьмого дня после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр.
Спортивные соревнования запланированы к проведению в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля 2026 года.
Принятие резолюции состоялось на фоне сохраняющихся ограничений для российских спортсменов в международных соревнованиях. Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям ввести ограничения на участие российских атлетов. Большинство спортивных организаций последовали данной рекомендации, хотя впоследствии МОК предложил смягчить санкции, разрешив выступления в нейтральном статусе.
Следует отметить, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не имеют обязательной юридической силы для государств-членов организации.
